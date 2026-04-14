Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke završili su kriminalističko istraživanje nad maloletnikom (državljanin Bosne i Hercegovine) zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva iz člana 110. Krivičnog zakona, na štetu 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je maloletnik 12. aprila 2026. godine, između 8.15 i 15.05 časova, tokom boravka sa 22-godišnjakom u porodičnoj kući u Zagrebu na Šestinskom trgu, sa namerom da ga usmrti, iz vatrenog oružja ispalio najmanje tri hica, od kojih su ga dva pogodila. Od posledica ranjavanja 22-godišnjak je na mestu događaja preminuo. Nakon počinjenog ubistva osumnjičeni maloletnik je napustio mesto događaja.

Istog dana oko 21.45 časova policijski službenici su na ulici uočili maloletnog državljanina Bosne i Hercegovine koji je svojim ponašanjem izazvao sumnju. Daljim postupanjem i operativnim radom policija je došla do informacija o mogućem teškom krivičnom delu. Proverom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policijski službenici su dolaskom na adresu zaista pronašli telo. Maloletnik je odmah uhapšen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su maloletnika predali pritvorskom nadzorniku, dok je krivična prijava podneta Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu.

BONUS VIDEO: