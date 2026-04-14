Policiji u Prijedoru juče je prijavljen pronalazak tela nepoznatog muškarca u šahtu.

Slučaj je prijavljen oko 18.30 sati, a sada su se oglasili iz policije povodom stravičnog slučaja.

- Uviđajem na licu mesta nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog dela, a identifikacijom je utvrđeno da se radi o licu iz Prijedora - saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

O svemu je obavešten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Podsećamo, telo muškarca pronađeno je sinoć u šahtu na području Prijedora, rekla je portparolka prijedorske Policijske uprave Zvezdana Alendarević.

Alo/RTRS

BONUS VIDEO