U blizini Pešića jezera, na području planine Bjelasice u opštini Berane, danas oko 10:30 sati pronađeno je telo državljanina Holandije D. V. (35), koji je nestao tokom planinarenja.

Prema informacijama koje su objavili mediji, a koje su nezvanično potvrđene iz Uprave policije, telo je pronađeno nakon višesatne potrage koja je trajala od jučerašnjeg dana.

Kako se navodi, nesrećni muškarac se sam uputio u obilazak planinskog područja Bjelasice, nakon čega je porodica izgubila kontakt s njim. Njegov nestanak prijavljen je nadležnim službama, koje su odmah pokrenule opsežnu potragu na nepristupačnom terenu.

Telo je pronađeno u okolini Pešića jezera, a nadležni organi obavili su uviđaj na mestu događaja. Prema prvim informacijama, sve ukazuje na to da je reč o nesrećnom slučaju. Po nalogu nadležnog tužilaštva biće obavljena obdukcija, nakon koje će biti poznato više detalja o tačnom uzroku smrti.

Alo/Sandžak Danas

