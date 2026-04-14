Riba lav je poznata po otrovnim bodljama, koje se nalaze na njenim perajima.

Bodlje sadrže otrov koji služi kao odbrambeni mehanizam, a može izazvati veoma jak bol, otok, mučninu, pa čak i probleme sa disanjem u težim slučajevima.Iako su smrtni slučajevi od uboda ove ribe retki, ubod može biti veoma neprijatan i zahteva medicinsku pomoć.

Riba lav predstavlja veliku opasnost i za morske ekosisteme. Kao efikasan predator, može da smanji populacije manjih riba na koralnim grebenima i da naruši prirodnu ravnotežu.

Ovo je izuzetno invazivna vrsta koja u Jadranskom moru nema prirodnih neprijatelja, a predatori koji bi mogli da se njome hrane u velikoj meri su proređeni neselektivnim ribolovom. Zbog toga naučnici udružuju snage na projektima koji bi mogli barem ograničiti narušavanje morskog ekosistema.

Riba lav je neverovatno prilagodljiva riba i zato predstavlja veliku opasnost za Jadran i njegov svet.

- Ribari na Kipru danas u mrežama hvataju ovu vrstu u oko 90% slučajeva. Nekada je njeno širenje sprečavala temperatura niža od 10 stepeni, jer to ne može da preživi. Međutim, sa klimatskim promenama više nema barijeru da se dalje širi. Na temperaturama od 10 do 20 ona živi, a na temperaturama višim od 20 mresti se na svakih petnaestak dana i izbaci 10-20 hiljada komada ikre - kaže Danijel Kanski iz Udruženja Hippocampus.

Stručnjaci objašnjavaju da je rešenje sačuvati u morskom sistemu predatore koji se hrane invazivnim vrstama. Dugoročno rešenje u velikoj borbi protiv ovih otrovnih roba jeste zdrav morski ekosistemi, prenosi Morski.hr.