Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 1.20 sati posle ponoći na auto-putu Beograd-Zagreb kod naselja Radiofar, saznaje Telegraf.

Do nezgode je došlo kada su se sudarili "reno tvingo", kojim je upravljao M. J. (64) i "porše" koji je vozio neidentifikovani vozač. Muškarac koji je upravljao "poršeom" je, nakon udesa, pobegao sa lica mesta.

Hitna pomoć izašla je na lice mesta i zbrinula M. J, a on je potom prevezen u KBC Zemun, gde mu je ukazana dalja lekarska pomoć i konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život - prelom baze lobanje, kao i prelom rebara.

Policija je raspisala potragu za vozačem "poršea".

