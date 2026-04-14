Prpremno ročište protiv petorice optuženih za ubistvo Aleksandra Jurišića (34) zakazano je za 28. april pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, dok se svi okrivljeni i dalje nalaze u pritvoru koji im je produžen do 24. aprila.

Reč je o slučaju koji je potresao javnost, a prema dosadašnjim saznanjima, zločin je bio unapred planiran. Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 17. januara 2025. godine oko 18.30 časova, ispred porodične kuće žrtve u Sremskoj Mitrovici.

Prema informacijama iz istrage, napadač je čekao Jurišića i ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao, što ukazuje na organizovan i unapred pripremljen napad.

Optužnicom je obuhvaćeno pet osoba, koje se terete za različite uloge u izvršenju i organizaciji ubistva.

- S. B. (43) iz Vašice tereti se za teško ubistvo, kao i za nedozvoljeno držanje i promet oružja i falsifikovanje isprava. M. M. (33) iz Međiša (BiH) i M. T. (35) iz Laćarka optuženi su za pomaganje u ubistvu. S. K. (33), sa prebivalištem u Voćnjaku i boravištem u Bijeljini, tereti se za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, dok se M. P. tereti za podstrekavanje na teško ubistvo - podseća naš izvor.

Nakon zločina, policija je u kratkom roku identifikovala osumnjičene. Četvorica su uhapšena u Srbiji, dok je jedan od optuženih lišen slobode u Bosni i Hercegovini, nakon čega je izručen nadležnim organima Srbije. Jedno od hapšenja izvedeno je i u Beogradu, gde je kod osumnjičenog pronađen pištolj.

Prvooptuženi S. B. dovodi se u vezu i sa pokušajem ubistva u Bačkoj Palanci iz jula 2024. godine, kada je muškarac ranjen hicima iz vatrenog oružja i zadobio prostrelnu ranu noge.

Pripremno ročište zakazano za kraj aprila predstavlja prvi korak ka početku suđenja u ovom slučaju. S obzirom na broj optuženih i težinu krivičnih dela, očekuje se da će postupak trajati duže i biti pod pažnjom javnosti.

BONUS VIDEO: