Nedelja u Zagrebu je završila krvavo. Mirni deo grada, Šestine, oko 23 sata preplavila je interventna policija. Dobili su dojavu da je u kući prekoputa groblja, na adresi Šestinski trg 9, ubijen muškarac. U kući je bilo svetlo ali su vrata bila zaključana pa je policija pozvala vatrogasce da skinu ulazna vrata. Imali su šta i da vide, a ulaz je bio zatrpan stvarima pa su se policajci s dugim cevima morali probijati.

- Policajci su bili teško naoružani. Upali su u kuću i sve pretresali. Tog jednog su uhapsili, odveli u auto i ispitivali detalje - ispričao je svedok akcije.

Na spratu su navodno zatekli mladića na pragu punoletstva. Stavili su mu lisice i navodno im je upravo on pokazao telo mladića u dnevnom boravku koji je trebalo da služi kao kockarnica. Još nije poznato ko je zvao policiju i je li to uradio uhapšeni tinejdžer.

Ubijeni je imao dve prostrjelne rane, jednu na glavi, drugu na grudima. Policija je odmah uhapsila mladića, za kojeg se kasnije ispostavilo da je iz BiH. Za nekoliko nedelja napuniće 18 godina.

Žrtva je 22-godišnji M.P., takođe iz Bosne i Hercegovine.

- Obojica se poznaju od ranije, obojica su u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, državljani su Bosne i Hercegovine. Maloletnik počinitelj biće predan pritvorskom nadzorniku gde sledi ispitivanje - kazao je za Net.hr Miroslav Topić, vođa Službe opšteg kriminaliteta PU zagrebačke.

Kako se saznaje, ubijeni mladić je nedavno unajmio kuću gde je navodno planirao da pokrene kockarnicu. Je li ubistvo rezultat svađe oko kocke ili nečega drugoga, otkriće istraga. Osumnjičeni maloletnik je u ponedeljak priveden na ispitivanje u Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu.

Stanovnici Šestina kažu da ovo nije prvi put da je policija intervenirala na toj adresi.

Kako smo ranije pisali, vlasnik kuće ima i hrvatsko i srpsko državljanstvo i nalazi se u pritvoru zbog brojnih dela.

