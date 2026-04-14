Mladić M. P. (22) iz BiH pronađen je mrtav u ilegalnoj kockarnici u Zagrebu, a na njemu su uočene prostrelne rane. Ubistvo se dogodilo u kući D. J., koji ima i srpsko državljanstvo, a koji je u pritvoru zbog naručivanja ubistva i šverca droge.

Kako navode lokalni mediji, telo je pronađeno u nedelju oko 23 sata, a reč je o mladiću iz Bosne i Hercegovine, dok je za njegovu smrt, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičen maloletnik, takođe iz BiH.

Njegov identitet još uvek nije zvanično potvrđen, a informacija o njegovom državljanstvu je nezvanična.

Konačna potvrda očekuje se nakon obdukcije koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Prema dostupnim informacijama, mladić je ubijen vatrenim oružjem, a zadobio je najmanje dva hica – u glavu i grudni koš. Okolnosti ovog brutalnog zločina zasad nisu razjašnjene, a istraga je u punom jeku.

Stanovnici ovog dela Zagreba, u Ulici Šestinski trg, kažu da ih prisustvo policije na toj adresi nije iznenadilo, tvrdeći da je reč o objektu u kojem su se i ranije dešavali incidenti.

Nezvanično se spominje da se zločin dogodio u prostoru koji je bio opremljen stolovima za kockanje, što otvara mogućnost da je reč o obračunu povezanom s ilegalnim aktivnostima, ali policija to još nije potvrdila.

Zagrebačka policija privela je jednog maloletnika koji se dovodi u vezu s ovim slučajem, a više informacija očekuje se nakon završetka kriminalističke obrade.

Prema informacijama stanovnika koji žive u blizini, na poprištu ubistva često se kockalo.

Kako se može videti iz katastra, nekretnina u kojoj se dogodilo ubistvo pripada kompaniji supruge osumnjičenog za naručivanje likvidacije i šverc droge, a kojeg je prošle godine sud zadržao u pritvoru zbog opasnosti od bekstva. Međutim, nekretnina je bila iznajmljena, a vlasnici kuće nemaju ništa s ubistvom Bosanca.

Suprug vlasnice D. J. se tereti da je naručio likvidaciju Alena Beličeva, s kojim je, prema sumnjama tužilaštva, imao nerešene odnose. Uz to, zajedno sa optuženima, optužen je i za učestvovanje u organizovanoj preprodaji droge.

Prema optužnici, reč je o ukupno 761,5 kilograma marihuane, 15 kilograma amfetamina, 9,1 kilogram kokaina i 3.000 tableta MDMA, na čemu je grupa navodno zaradila oko 593.000 evra.

Istraga protiv njega i ostalih u početku je vođena kao jedinstveni postupak, ali kasnije je razdvojena na dva slučaja - jedan koji se odnosi na atentate, te drugi na drogu. U skladu s tim podignute su i dve optužnice, krajem 2022. i početkom 2024. godine. Uprkos tome što je prošlo nekoliko godina, nijedan od tih postupaka još nije dobio ni nepravosnažni epilog.

D. J. je u istražnom zatvoru od 22. decembra 2021. godine, a zajedno s Viktorom M. trebalo je da bude pušten na slobodu nakon isteka maksimalnog roka. Međutim, USKOK je zatražio da se zadrži u pritvoru u drugom, odvojenom postupku zbog droge, na šta je Visoki kazneni sud na kraju pristao.

Ključni razlog za takvu odluku je procena da postoji realna opasnost od bekstva. Sud je pritom uzeo u obzir činjenicu da D. J. ima i državljanstvo Srbije, kao i da je pre hapšenja često boravio u Srbiji bez jasno utvrđene adrese. Takođe se navodi da navodno ima kriminalne veze u regionu koje bi mu mogle pomoći u skrivanju.

Posebnu težinu u odluci suda imale su poruke iz komunikacije putem kriptovane aplikacije ANOM.