Si Đinping je prilikom susreta sa Sančezom ocenio da u "današnjem svetu, haosa ima u izobilju, a međunarodni poredak se raspada", i da su dublje veze između dve zemlje u interesu i Kine i Španije, prenosi Rojters.

Kineski predsednik je pozvao na jaču komunikaciju i poverenje kako bi se "održala vladavina prava, zajednički branio istinski multilateralizam i očuvao globalni mir i razvoj".

Sančez je rekao da je međunarodno pravo više puta bilo ugroženo i pozvao je na bliže veze radi promocije mira i prosperiteta.

"To je danas potrebnije nego ikad, i kako bismo zajedno mogli da uspostavimo još jaču vezu između Kine i Evropske unije", istakao je Sančez.

Kao poslednji od njegovih kolega iz Velike Britanije, Kanade, Finske i Irske koji je ove godine posetio Kinu, Sančez je pozvao drugu najveću svetsku ekonomiju da preuzme veću ulogu u međunarodnim pitanjima, od klimatskih promena do bezbednosti, odbrane i borbe protiv nejednakosti.