Sutra ujutro u Srbiji će biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, pre podne ponegde uz umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 1 do 6 °C, a najviša od 17 do 20 °C.

Zatim promenljivo oblačno i postepeno toplije. U ponedeljak suvo, a od utorka mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U košavskom području od ponedeljka duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju imati udare olujne jačine, navodi RHMZ.

Inače, na Veliku subotu dan uoči Vaskrsa, Vlasinsko jezero je osvanulo pod snežnim pokrivačem, iznenadivši i zabrinuvši brojne građane i poljoprivrednike. O tome možete čitati u našem ODVOJENOM TEKSTU.