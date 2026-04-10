Mladi sedamnaestogodišnji vezni fudbaler IMT-a, Vasilije Novičić odavno je na radaru Crvene zvezde.

Odlične partije omladinskog reprezentativca Srbije, inače, privukle su pažnju i brojnih stranih klubova. Navodno su oko na momka rođenog u Kosovskoj Mitrovici 2007. godine bacili i skauti londonskog Arsenala, koji kada prepozna talenat i kvalitet nema problem da izdvoji veliki novac za obeštećenje. Portal "Direktno" piše da je u pitanju suma od čak 7.000.000 evra, a da bi Novčić najpre bio poslat na kaljenje u neki od slabijih premijerligaških klubova.

Sada je na potezu Zvezda, koja se već interesovala kod "traktorista" za njihovog najboljeg igrača i zlatnu koku. Priča se da je ponuda s Marakane od čak 5.000.000 evra glatko odbijena. Uglavnom, ovog leta rešava se sudbina Novičića koji je na visokom nivou odigrao i za "orliće" u kvalifikacijama za omladinsko Evropsko prvenstvo u pobedama protiv vršnjaka iz Engleske i Portugala.