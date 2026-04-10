OVAN

POSAO: Danas ste u centru pažnje – vaša odlučnost i brzina u donošenju odluka impresioniraju kolege i nadređene. Ne libite se da istupite s idejom jer bi upravo vaša inicijativa mogla otvoriti nova vrata ili pokrenuti projekat koji dugo stoji.

LJUBAV: Osećate da partner ne ulaže dovoljno emocija u vaš odnos, kao da vas uzima zdravo za gotovo. Pitate se da li vi vučete celu vezu – ozbiljan razgovor je neizbežan ako želite promenu.

ZDRAVLJE: Hladne ruke i noge mogu ukazivati na problem s cirkulacijom.

BIK

POSAO: Radite stabilno i bez trzavica, ali to ne znači da nema prostora za napredak – dan je odličan za ulaganje ili pregovore o većoj zaradi. Vaš praktični um vodi vas pravo do cilja, i to bez suvišnog stresa.

LJUBAV: Uživate u pažnji i nežnosti voljene osobe – vaša veza je u fazi u kojoj se osećate voljeno, poštovano i prihvaćeno. Dan je savršen za zajedničke planove i male rituale koji vam bude emocije.

ZDRAVLJE: Nemate većih tegoba – nastavite sa zdravim navikama jer vam dobrobit sada dolazi iz balansa.

BLIZANCI

POSAO: Stvari se kreću nabolje – dinamika tima vam odgovara, a brzi odgovori i duhovitost vam danas donose poene. Idealno je vreme za brainstorming i širenje mreže poznanstava.

LJUBAV: Osamljeni ste, ali niste spremni da se otvorite nekome novom. Možda se podsvesno držite prošlih iskustava koja vas i dalje prate, pa propuštate šansu za nešto lepo i sveže.

ZDRAVLJE: Bez ozbiljnih problema, ali vodite računa da ne zanemarujete rutinske preglede.

RAK

POSAO: Manji uspeh vam diže samopouzdanje, ali vas i gura ka višim ciljevima – želite više, bolje i drugačije. Dobar je trenutak da se obratite nekome ko vas može pogurati napred, mentor ili uticajan poznanik.

LJUBAV: Gladni ste pažnje, dodira i uzbuđenja – ne želite više vezu iz navike, već emociju koja vas pokreće. Pojačana potreba za promenom može vas odvesti u flert ili poznanstvo koje vas razdrma.

ZDRAVLJE: Hroničan umor je signal da usporite – telo vam traži predah.

LAV

POSAO: Dobijate ponudu koja mami – novi projekat, saradnja ili prelazak na bolju poziciju. Vaša ambicija raste, ali nemojte zaboraviti proveriti detalje pre nego što kažete „da“.

LJUBAV: Partner oseća da ga zapostavljate, a vi ste uhvaćeni između želje za uspehom i potrebom za ljubavlju. Ako ne pronađete balans, može doći do tenzije i udaljavanja.

ZDRAVLJE: Osetljivost srca zahteva oprez – izbegavajte stresne situacije i naporne aktivnosti.

DEVICA

POSAO: Preplavljeni ste zadacima, ali ih rešavate metodično i precizno. Danas vam se može ukazati prilika da se dokažete pred važnim saradnicima ili šefom. Fokusirajte se – rezultati će biti primetni.

LJUBAV: Komunicirate s osobom koja vam prija, ali ste i dalje nepoverljivi – pokušavate da oslušnete intuiciju i otkrijete da li iza šarma stoji ozbiljna namera ili samo igra.

ZDRAVLJE: Osećate se stabilno, ali vam fali fizička aktivnost – šetnja bi vam dobro došla.

VAGA

POSAO: Uživate u onome što radite, a kreativnost vam je danas posebno izražena. Ako se bavite umetnošću, dizajnom ili komunikacijom – dan je idealan za napredak. Moguće je i neočekivano priznanje.

LJUBAV: Nešto „visi u vazduhu“ – osećate da stvari više ne funkcionišu kao ranije. Razgovor koji vas očekuje može doneti olakšanje, ali i konačne odluke – spremite se na iskrenost.

ZDRAVLJE: Zdravlje je generalno dobro, ali vodite računa o imunitetu.

ŠKORPIJA

POSAO: Novi problemi kao da vas prate u stopu, ali vi ih rešavate hladne glave i analitički. Moguće je da kolega pravi propuste koje vi morate da ispravljate. Iscrpljuje, ali jača vaš autoritet.

LJUBAV: Emocije su vam na vrhuncu – želite bliskost, strast i jasnoću. Ukoliko partner nije u tom tonu, moguća je drama ili eksplozija osećanja. Sve ili ništa – to je danas vaš ljubavni moto.

ZDRAVLJE: Mogući su bolovi u kostima ili zglobovima – ne ignorišite simptome, čak i ako deluju blago.

STRELAC

POSAO: Dan pun nepredviđenih okolnosti – sastanci otpadaju, planovi kasne. Umesto da se nervirate, iskoristite trenutak za organizaciju i pripremu za naredne korake.

LJUBAV: Partnerka oseća vašu emotivnu distancu i to je sve teže ignorisati. Ako ne pokažete zainteresovanost, mogla bi potražiti topli zagrljaj negde drugde.

ZDRAVLJE: Opšte stanje je u redu, ali imate osećaj da vam fali energija – razmislite o promeni ishrane.

JARAC

POSAO: Sve ide glatko, ali vam je postalo monotono – želite izazov, nešto što će probuditi uzbuđenje. Možda je vreme da razmislite o dodatnom angažmanu ili promeni fokusa.

LJUBAV: Novo poznanstvo vas intrigira, ali još uvek ne znate da li je ta osoba igra ili sudbina. Privlačnost je obostrana, a vi ste na pragu nečeg uzbudljivog.

ZDRAVLJE: Kolena i zglobovi su osetljivi – izbegavajte dugo stajanje i neudobnu obuću.

VODOLIJA

POSAO: Konstruktivna rasprava sa kolegama može doneti sjajne rezultate – danas ste lider u kreativnim rešenjima. Ne bežite od izazova, jer vam mogu doneti veliki pomak.

LJUBAV: Partnerka vam pruža sigurnost, ali i prostor – osećate da ste prihvaćeni baš takvi kakvi jeste. Ljubav vam postaje mirna luka u oluji svakodnevice.

ZDRAVLJE: Moguće smetnje urogenitalnog sistema – ne zanemarujte signale tela.

RIBE

POSAO: Nailazite na prepreke, ali ih savladavate s lakoćom – vaša intuicija vam pomaže da prepoznate potencijalne greške pre nego što postanu ozbiljne.

LJUBAV: I dalje ste emotivno vezani za prošlost, što vam zatvara vrata novim iskustvima. Vreme je da oprostite – i sebi i drugima – i krenete dalje. Samo tako će ljubav naći put do vas.

ZDRAVLJE: Iscrpljenost i manjak energije traže hitan reset – san, šetnja i lagana hrana su ključ.