Potraga za dve maloletne devojčice starosti 13 godina srećno je završena nešto pre 18 časova kada su pronađene, javljaju hrvatski mediji.

Devojčice, koje su nestale iz naselja Patkovac na području bjelovarskog kraja pronađene su žive i zdrave nakon višesatne potrage koja je trajala od ranog poslepodneva, piše Večernji list.

Podsetimo, nestanak je prijavljen nešto posle 12 časova, a policiji je službeno prijavljen u 14.05, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna akcija traganja.

