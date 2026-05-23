Dvanaestogodišnja A. F., čiji je nestanak uznemirio Beograd i celu Srbiju, uspešno je pronađena.

Nakon opsežne potrage i stotina deljenja apela na društvenim mrežama, devojčica je na sigurnom.

Najvažnije informacije potvrdio je devojčicin otac, koji se zahvalio svima koji su učestvovali u potrazi ili širili vest o njenom nestanku.

- Hvala, pronašli su je! Živa je i zdrava je - izjavio je otac za Informer, čime je stavljena tačka na višečasovnu neizvesnost.

Podsetimo, devojčica A.F. je poslednji put bila viđena kod Malog Mokrog Luga između 21 i 22 časa, a porodica je odmah uputila hitan apel jer se devojčica nikada ranije nije ovako udaljila. Detaljan opis njene odeće – svetloplave pocepane farmerke i bele patike – delio se mrežama tokom velog dana.