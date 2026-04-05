U toku protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba lakše povređena, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 5.30 sati, u Bulevaru Vojvode Mišića na Savskom vencu, a povređena osoba je prevezena u Urgentni centar.

Hitna pomoć je imala tokom noći 123 intervencije, od kojih je 24 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i astmatičari, a na javnim mestima je najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba i zbog manjih povreda u tučama, prneosi Tanjug.