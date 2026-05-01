Proslava Prvog maja 2013. godine za dvadesetak mladih iz Kraljeva završila se tragedijom. Prijateljica Aleksandra Pantović (18) stradala je u eksploziji u kolibi na imanju gde su se okupili.

Aleksandra je sa drugovima i drugaricama praznik odlučila da proslavi u kolibi u selu Obrva kod Kraljeva.

Dok su njeni prijatelji u dvorištu postavljali šator, devojka je ušla u drvenu kuću. Tada se začula eksplozija i kuća je počela da gori.

Mladi su čuli vrisak i dozivanje u pomoć, ali nisu mogli da urade ništa. Pokušali su džipom da probiju u kuću i izbave drugaricu, ali se krov urušio. Vatru su verovatno pokušavali da ugase i vodom, ali ona se samo još više razbuktala.

Uzrok požara bila je plinska boca, ali se vatra proširila na kante sa benzinom koje su bile u neposrednoj blizini. Buktinja je u trenu progutala vikendicu i devojku u njoj. Plamen se širio toliko brzo da Aleksandra nije stigla da izađe na bezbedno.

Kako se kasnije saznalo, mladići iz grupe su pored vikendice palili vatru kako bi pekli prase. Plinska boca je bila otvorena i bio je uključen agregat na benzin. Pretpostavlja se da se devojka onesvestila zbog plina, pa nije stigla da istrči iz vikendice u plamenu. Srušila se pokušavajući da otvori vrata. Upravo ta isparenja verovatno su dovela i do eksplozije.

Aleksandrin brat koji je tada imao 16 godina izjavio je nakon tragedije za medije da su majka i on prvi stigli na zgarište.

- Majka je u nekoliko navrata pokušavala da pozove moju sestru telefonom. Kako se nije javljala, zvali smo taksi i otišli tamo. Bilo je užasno. Vikendica je izgorela do temelja, a telo moje seke bilo je pored vrata sa unutrašnje strane - rekao je Aleksandrin brat.

Iako su vatrogasci ubrzo stigli na lice mesta, devojci nije bilo pomoći.

Alo/Informer

