"Ne mogu mnogo da vam kažem, jer smo trenutno u veoma žestokim pregovoimra", rekao je Tramp tokom intervjua za Foks njuz.

On je rekao da će uskoro biti "u potpunosti obavešten" o predloženom dvonedeljnom prekidu vatre pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa.

"Mogu vam reći da ga (Šarifa) dobro poznajem, on je svuda poštovan čovek", rekao je Tramp.

Šarif je prethodno pozvao Trampa da pomeri svoj rok za dogovor s Iranom za dve nedelje i zatražio od Teherana da u istom periodu otvori Ormuski moreuz, ocenjujući da tekući diplomatski napori obećavaju i da ih treba dovesti do kraja.

"Kako bi se diplomatija razvijala do kraja, iskreno molim predsednika Trampa da produži rok za dve nedelje", naveo je Šarif u objavi na društvenoj mreži X.

On je takođe pozvao Teheran da otvori Ormuski moreuz tokom iste dve nedelje "kao gest dobre volje".

Mediji su nakon toga preneli da Iran pozitivno gleda na predlog Pakistana, dok je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla da je Tramp upoznat sa predlogom i da će uskoro dati svoj odgovor.

Donald Tramp zapretio je ranije danas Iranu da će "čitava (jedna) civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava (jedna) civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.