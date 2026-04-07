Mustafa Durdžić, otac učesnika Elite 9 Asmina Durdžića, objavio je na društvenim mrežama diplomu svog sina, tvrdeći da je završio Građevinski fakultet.

Tim povodom se na društvenoj mreži X oglasio profesor matematike Andrej, koji je naveo da je u pitanju falsifikat, te ukazao na greške u dokumentu.

-Otac jednog starletana objavljuje njegovu fakultetsku diplomu kako bi pokazao da mu je sin obrazovan. Diploma nikada gore falsifikovana. Greške u slovima (‘građeviSNki fakultet’), pogrešan rektor, pogrešan naziv… Hoće li uslediti neka tužba? Član 355. KZ - glasio je tvit.

Mustafa je nedavno otkrio da podržava vezu svog sina i Maje Marinković, iako se u rijalitiju nalazi majka njegove ćerke i nevenčana supruga Aneli Ahmić, a nedavno je ušla i njegova bivša verenica, starleta Stanija Dobrojević.

-Podržavam odnos Maje i Asmina isključivo iz zdravstvenih i psiholoških razloga. U potpunosti je izolovan od spoljnog sveta i nema nikoga uz sebe s kim bi mogao da ostvari emotivnu stabilnost ili vodi opušten, ljudski razgovor. Moja podrška nema nikakve veze s fizičkim ili telesnim potrebama, već isključivo s tim da mu se olakša boravak u zatvorenom prostoru i smanji psihički pritisak kojem je svakodnevno izložen. Dok drugi učesnici imaju svoje partnere uz sebe, poput Viktora, koji dobija honorare samo zbog fizičke prisutnosti, najveći teret Elite 9 realno nose Asmin, Luka i Aneli. Moj sin, za razliku od mnogih, nema nikoga ko bi mu pružio emocionalnu podršku i upravo zato smatram da mu ovaj odnos može pomoći da lakše izdrži uslove u kojima se nalazi - napisao je tada Mustafa na Fejsbuku i dodao:

- O Maji se može pisati svašta, ali vrlo malo nas zaista zna istinu o njoj, Aneli, Asminu ili Staniji. Ipak, nju posmatram s određenim respektom. Žena nije "zlo" sama po sebi, žena je često ono što mi muškarci probudimo u njoj. Pitanje je da li je njena greška to što Asmina tretira kao nekoga ko joj služi, ili je to zapravo njegova greška. Koja žena ne želi da je partner poštuje, ceni i brine o njoj? Koja žena želi da je muškarac laže, vara ili ponižava? Zato joj čestitam, a Asmina samo razumem. Najvažnije je da sačuva razum i stabilnost. A kada izađe na slobodu za deset dana, verujem da će ponovo biti onaj stari - zaključio je Durdžić.