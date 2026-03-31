Pripadnici beogradske policije efikasnom akcijom tokom noći su identifikovali i uhapsili B. A. (44), rodom sa Kosova i Metohije, zbog sumnje da je sinoć na Savskom vencu brutalno izbo četrdesetsedmogodišnju ženu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), osumnjičenom B. A. određeno je zadržavanje do 48 sati. Prema prvim informacijama iz istrage, njemu se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Podsetimo, on je sinoć, bez ikakvog povoda i prethodnog kontakta, nasrnuo na ženu dok je mirno šetala ulicom.

Napadnuta žena je sa teškim telesnim povredama opasnim po život hitno transportovana u Urgentni centar. Monstrum joj je naneo višestruke ubode u predelu vrata, ruku i leđa.

- Žrtva je u kritičnom stanju. Napad je bio toliko iznenadan da nesrećna žena nije stigla ni da reaguje pre nego što je osetila prvi ubod-, navodi izvor blizak istrazi.

Iako je napadač uhvaćen, motiv ovog svirepog čina i dalje je obavijen velom tajne.

(Telegraf)

