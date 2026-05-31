Nevreme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom pogodilo je danas delove Hrvatske, dok meteorolozi upozoravaju da ni Srbiju narednih dana ne očekuje mnogo stabilnije vreme.

Snažna oluja zahvatila je tokom popodneva više krajeva Hrvatske. U Zagrebu je oko 17 časova počela obilna kiša uz grmljavinu i jak vetar, dok je u Međimurju i Hrvatskom zagorju zabeležena i pojava grada.

Prema podacima hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura je u pojedinim mestima za samo sat vremena pala za čak 10 stepeni. U Zagorju i Međimurju izmereno je 28 stepeni u 16 časova, da bi već sat kasnije temperatura pala na svega 18 stepeni.

Obilni pljuskovi praćeni snažnom grmljavinom pogodili su područje Međimurja, a potom je usledio i grad. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika na snazi su žuti i narandžasti meteoalarm.

Slično vreme očekuje se i u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na mogućnost grmljavinskih nepogoda u periodu od 1. do 4. juna.

Prema prognozi RHMZ-a, tokom sutrašnjeg dana naoblačenje će najpre zahvatiti sever Srbije, a zatim će se proširiti i na ostale krajeve zemlje. Očekuju se kiša, pljuskovi sa grmljavinom, dok su lokalno mogući i izraženiji grmljavinski procesi praćeni gradom, jakim vetrom i većom količinom padavina za kratko vreme.

U Beogradu će nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana doći do postepenog povećanja oblačnosti, dok se posle podne očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Maksimalna temperatura biće oko 27 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da bi u pojedinim delovima Srbije za kratko vreme moglo pasti više od 20 milimetara kiše, a za najugroženija područja biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, promenljivo i nestabilno vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom zadržaće se u većem delu Srbije, dok se tek krajem nedelje očekuje kratkotrajna stabilizacija vremenskih prilika.