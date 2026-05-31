Ljudi sve češće pre odlaska na odmor u zamrzivač stavljaju čašu vode i kovanicu.

Razlog je jednostavan, ali veoma praktičan i može pomoći u očuvanju zdravlja.

Pred odlazak na godišnji odmor i duže odsustvo iz doma, na društvenim mrežama ponovo se širi stari trik koji služi kao jednostavan način provere ispravnosti zamrzivača i bezbednosti hrane u njemu. Ova metoda, poznata kao “trik sa kovanicom”, postala je popularna zbog svoje jednostavnosti i logike.

Postupak je vrlo jednostavan: pre putovanja napuni se čaša ili manja posuda vodom, ostavi da se potpuno zaledi, a zatim se na led stavi kovanica. Čaša se potom vraća u zamrzivač i služi kao svojevrsni pokazatelj onoga što se dešavalo dok nikoga nije bilo kod kuće.

Ako po povratku kovanica i dalje stoji na vrhu zaleđenog leda, to znači da nije bilo prekida struje i da je hrana u zamrzivaču ostala sigurna za konzumaciju. Ako je kovanica potonula do sredine, to može ukazivati na kraći nestanak struje tokom kojeg se led delimično otopio, a zatim ponovo zaledio, pa se preporučuje oprez.

Najnepovoljniji scenario je kada se kovanica nađe na dnu čaše – to može značiti da je došlo do dužeg nestanka struje i potpunog otapanja leda, što dovodi u pitanje bezbednost namirnica, posebno mesa i gotovih jela.

Ono što ovaj trik čini zanimljivim jeste njegova jednostavnost i činjenica da ne zahteva nikakvu opremu. Kovanica, zbog svoje gustine, služi kao vizuelni indikator promena u temperaturi zamrzivača, piše Večernji list.

Osim praktične strane, ovaj mali “eksperiment” mnogima donosi i osećaj sigurnosti tokom putovanja, jer omogućava lakšu procenu da li je hrana ostala bezbedna ili je treba baciti nakon povratka.