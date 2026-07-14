Fond PIO organizovao je u Pančevu tribinu kojoj je prisustvovalo više od 320 penzionera iz tog grada i okoline, a tom prilikom direktor Fonda PIO Relja Ognjenović govorio je o predstojećem povećanju penzija, državnoj pomoći i novim pogodnostima za najstarije građane.

Na skupu je učestvovala i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, koja je poručila da će država nastaviti da štiti penzionere od nepoštene poslovne prakse i zloupotreba prilikom kupovine robe i usluga.

Uskoro poznato povećanje penzija

Direktor Fonda PIO rekao je da će javnost uskoro biti obaveštena o procentu povećanja penzija, koje će, kako je najavljeno, biti uvećane pre kraja godine.

- Nadam se da ovo dobro raspoloženje vlada i zbog mera koje smo doneli i da će ovih 377,2 miliona evra koje ćemo vama vratiti posle 40 godina rada i doprinosa bar malo pomoći da živite bolje u ovoj godini, a mi ćemo se truditi da vredno radimo i da sledeće godine isto ovo postignemo - rekao je Ognjenović.

Stižu i novi popusti za penzionere

Ognjenović je najavio da će u narednih mesec do mesec i po dana biti održana konferencija za medije na kojoj će biti predstavljene nove pogodnosti i popusti za penzionere.

Kako je naveo, predlozi su prikupljeni tokom tribina održanih u Vršcu, Kikindi, Somboru i Pančevu.

- Gradimo zajedničku budućnost i slušamo naše penzionere. Moramo da budemo među ljudima, jer to je najvažnije - poručio je direktor Fonda PIO.

Zaštita od zloupotreba trgovaca

Ministarka Jagoda Lazarević pozvala je penzionere da se dodatno informišu o svojim pravima kao potrošača i istakla da će država nastaviti da radi na njihovoj zaštiti od nepoštene poslovne prakse.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić ocenio je da je saradnja Saveza penzionera i Fonda PIO poslednjih godina dodatno unapređena i da će se nastaviti zajednički rad na unapređenju položaja najstarijih građana.

Izvor: Fond PIO