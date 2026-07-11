Stručnjaci smatraju da bi, uz pravilno održavanje, mogla da traje i do jednog veka.

Kada nije imao dovoljno novca da kupi cigle i drugi građevinski materijal, jedan penzionisani zidar iz Brazila odlučio je da pronađe potpuno drugačije rešenje. Umesto tradicionalne gradnje, iskoristio je više od 4.000 kartona dugotrajnog mleka i od njih napravio zidove svog doma. Ovaj neobični projekat ubrzo je privukao pažnju javnosti i postao primer kako reciklirani materijali mogu dobiti sasvim novu namenu.

Kuća se nalazi u gradu Sorokaba, u brazilskoj saveznoj državi Sao Paulo. Kako prenosi brazilski portal R7, vlasnik je godinama prikupljao praznu ambalažu od mleka, pažljivo je slagao i ugrađivao u konstrukciju dvosobne kuće. Na taj način uspeo je da značajno smanji troškove gradnje, ali i da spreči da hiljade kartona završe na deponiji.

Ipak, kartoni nisu korišćeni kao jedini građevinski materijal. Svaki deo konstrukcije pažljivo je učvršćen i zaštićen malterom, dok su temelji, noseći elementi i završna obrada izvedeni na uobičajen način. Upravo zbog toga stručnjaci naglašavaju da uspeh ovog projekta ne leži samo u ambalaži, već u načinu na koji je cela kuća projektovana i izgrađena.

Prema navodima iz izveštaja, građevinski inženjer koji je pregledao objekat procenio je da bi kuća, uz redovno održavanje i dobru zaštitu od vlage, mogla da traje čak 100 godina. Takva procena mnoge je iznenadila, posebno zato što se kartoni za mleko obično smatraju otpadom.

Razlog zbog kojeg ova ambalaža može biti korisna u ovakvim projektima krije se u njenoj višeslojnoj strukturi. Kartoni za dugotrajno mleko izrađeni su od kartona, polietilena i aluminijuma, što im daje veću otpornost na vlagu i spoljne uticaje nego što mnogi pretpostavljaju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da ovakav materijal može jednostavno da zameni cigle u svakoj gradnji.

Ovaj neobični projekat pokazuje koliko kreativnost i reciklaža mogu doprineti smanjenju otpada i troškova gradnje. Ipak, svaka slična ideja zahteva stručnu procenu, kvalitetne temelje, odgovarajuću zaštitu od vlage i pravilno održavanje kako bi objekat bio bezbedan i dugotrajan. Upravo zato stručnjaci poručuju da kuću od kartona mleka ne treba posmatrati kao univerzalno rešenje, već kao zanimljiv primer inovativne i održive gradnje.