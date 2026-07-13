Proizvođači memorijskih čipova sve veći deo proizvodnje usmeravaju ka centrima podataka za veštačku inteligenciju, gde je potražnja znatno veća i profitabilnija nego u sektoru potrošačke elektronike, prenosi Rojters.

Cene memorijskih komponenti zbog toga nadalje rastu, a proizvođači telefona su veći deo tih troškova preneli su na kupce, posebno kod jeftinijih uređaja i telefona srednje klase.

Lider na tržištu ponovo je postao Samsung electroniks, sa udelom od 24 odsto, zahvaljujući snažnoj prodaji serije Galaksi S26, boljoj dostupnosti uređaja i manjem rastu cena na tržištima poput Indije i Bliskog istoka.

Američka kompanija Epl je uprkos negativnom celokupnom trendu povećala isporuke u drugom tromesečju 2026. za tri odsto međugodišnje, čime je njegov tržišni udeo dostigao rekordnih 20 odsto.

Rast je podržan stabilnom potražnjom za premijum modelima ajfona, dok kompanija za sada nije povećavala cene svojih uređaja.

Analitičari, međutim, očekuju da bi do poskupljenja moglo da dođe u narednim mesecima.

Najveći pad isporuka među vodećim proizvođačima zabeležile su kineske kompanije Sjaomi (Xiaomi), OPPO i Vivo, koje su više izložene segmentu jeftinijih telefona i uređaja srednje klase, gde su poskupljenja najviše pogodila potražnju.