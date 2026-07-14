Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je objašnjenje koje se odnosi na postupak upisa nepokretnosti u okviru programa „Svoj na svome“, ukazujući na situaciju u kojoj jedna greška u dokumentaciji može privremeno da zaustavi ceo proces.

Kako navode iz Zavoda, problem nastaje kada potvrda dostavljena u postupku sadrži podatak da je površina zemljišta ispod objekta 0 kvadrata, zbog čega takva dokumentacija ne može biti sprovedena kroz katastar.

Pitanje građanina otvorilo važnu temu

Objašnjenje je objavljeno u okviru rubrike „Građanin pita, RGZ odgovara“, nakon što je jedan građanin zatražio pojašnjenje šta se dešava ukoliko Agencija u postupku „Svoj na svome“ dostavi potvrdu u kojoj je greškom navedeno da površina zemljišta ispod objekta iznosi nula kvadratnih metara.

Iz RGZ-a navode da informacioni sistem katastra ne dozvoljava upis objekta bez evidentirane površine zemljišta ispod njega, niti prihvata vrednost koja iznosi nula.

Neophodna ispravka potvrde

Zbog takve greške potrebno je da nadležna Agencija izda ispravljenu potvrdu sa tačnim podacima.

Tek nakon što ispravljena dokumentacija bude dostavljena Republičkom geodetskom zavodu, postupak upisa može biti nastavljen.

Iz RGZ-a naglašavaju da će, po prijemu ispravne potvrde, upis u katastar biti sproveden bez odlaganja.

Zakon propisuje kako se postupa sa neispravnom dokumentacijom

U Zavodu podsećaju da Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima jasno propisuje da potvrde koje sadrže formalne ili tehničke nedostatke ne mogu biti sprovedene dok se uočene nepravilnosti ne otklone.

To znači da svaka greška u dokumentaciji, pa i ona koja se odnosi na površinu zemljišta ispod objekta, mora biti ispravljena pre nego što se postupak uspešno okonča.

Upis se nastavlja čim dokumentacija bude ispravljena

Nakon što nadležni organ dostavi ispravljenu potvrdu sa svim potrebnim podacima, Republički geodetski zavod nastavlja postupak i vrši upis u katastar bez dodatnog odlaganja.

Iz RGZ-a na ovaj način podsećaju građane da je tačnost dokumentacije jedan od ključnih uslova za uspešno evidentiranje nepokretnosti i ostvarivanje prava svojine u okviru postupka „Svoj na svome“, piše B92.