Štrand u Novom Sadu već godinama važi za jedno od najposećenijih gradskih kupališta u Srbiji, a tokom letnjih meseci privlači i veliki broj gostiju iz drugih krajeva zemlje. Peščana plaža, uređene terase, brojni kafići i opušten ambijent razlog su zbog kojeg mnogi ovaj prostor nazivaju "novosadskim morem".

Među posetiocima je i Anja iz Beograda, koja kaže da je odlučila da dan provede upravo na Štrandu jer je želela da uživa u atmosferi koja je podseća na letovanje.

„Došla sam da provedem dan na plaži koja zaista podseća na more. Moram da priznam da mi je Štrand lepši od Ade Ciganlije i da ovde vlada mnogo opuštenija, gotovo morska atmosfera“, rekla je Anja.

Sličan utisak deli i Slaviša iz okoline Novog Sada, koji gotovo svakog vikenda dolazi na Štrand zajedno sa devojkom.

„Ovde se odmorimo, sunčamo i pripremamo za radnu nedelju. Skoro svaki vikend provodimo na Štrandu jer nam pruža priliku da se opustimo i nakratko zaboravimo na svakodnevne obaveze“, kaže on.

Velika posećenost posebno je primetna vikendom. Zaposleni u ugostiteljskim objektima navode da je tada veoma teško pronaći slobodno mesto, a promet je visok tokom čitavog dana, ne samo u večernjim satima. Radnim danima prepodne atmosfera je nešto mirnija, ali se nakon završetka radnog vremena terase brzo ispune posetiocima koji dolaze na osveženje i druženje.

Kada je reč o cenama, espreso kafa košta 229 dinara, dok je za kapućino potrebno izdvojiti 285 dinara. Limunada i gazirani sokovi prodaju se po ceni od 310 dinara, a flašica vode košta 245 dinara.

Ljubitelji piva za malo točeno Jelen pivo treba da izdvoje 299 dinara, dok veliko košta 399 dinara. Flašica piva Corona prodaje se po ceni od 565 dinara.

U ponudi su i kokteli. Mojito košta 689 dinara, Aperol Spritz 599, Sex on the Beach 589, Cuba Libre 749, dok su Long Island i Moscow Mule po 789 dinara.

Zahvaljujući uređenoj plaži, raznovrsnoj ugostiteljskoj ponudi i letnjoj atmosferi, Štrand i ove sezone ostaje jedno od omiljenih mesta za odmor i razonodu. Mnogi posetioci ističu da im nekoliko sati provedenih na ovoj gradskoj plaži pruža osećaj kratkog bekstva od svakodnevice i doživljaj koji podseća na boravak na morskoj obali, piše Kurir.