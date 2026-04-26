Poznati heklač Viktor Mitić ponovo je na društvenim mrežama, nakon što mu je profil ugašen posle više pokušaja hakovanja.

Viktor je privukao veliku pažnju javnosti zahvaljujući neobičnom izazovu – na Instagramu objavljuje snimke u kojima hekla onoliko petlji koliko ima pratilaca, sa ciljem da napravi najveći ćilim na svetu.

Ipak, popularnost mu nije donela samo podršku, već i kritike, ali i gašenje naloga. Zbog toga je sada, po treći put, otvorio novi profil.

Kako se može videti, njegov zvanični nalog sada nosi ime "viktor_heklac_official", a Viktor poručuje da neće odustati od onoga što radi.

-Ja samo volim da heklam i samo sam mali dečak koji želi da radi ono što voli. Nemam razloga da bilo koga vređam onim što stvaram. Ovo je moj treći pokušaj, ali ne odustajem - jer verujem u svoje snove. Želim da pokažem da, pored svega što se danas viđa na internetu, postoje i lepe, kreativne stvari koje mogu da inspirišu. Time nikoga ne ugrožavam, već samo delim ono što volim. Hvala svima koji me prate i hvala vam na podršci - naveo je on u svojoj najnovijoj objavi na novom Instagram profilu.