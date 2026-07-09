Društvenim mrežama proširio se snimak iz jednog španskog hotela koji je ponovo pokrenuo raspravu o fenomenu poznatom kao „ratovi peškira”. Video prikazuje neobičnu scenu koja se tokom letnje sezone često može videti u popularnim turističkim mestima – goste koji se bore za najbolje mesto pored bazena.

Na snimku se vidi grupa turista koja čeka ispred ulaza u bazenski prostor. Kada osoblje otključa vrata, gosti gotovo istovremeno kreću prema ležaljkama, ostavljaju peškire i druge stvari kako bi obezbedili poziciju koju smatraju najboljom za provođenje dana na suncu.

Prizor je brzo privukao pažnju korisnika interneta, a mnogi nisu krili iznenađenje zbog načina na koji pojedini ljudi započinju svoj odmor.

„Platiš odmor, a onda se takmičiš za mesto“

Brojni komentari ispod videa ukazivali su na nezadovoljstvo ovakvim ponašanjem. Mnogi smatraju da bi hoteli trebalo da pronađu drugačiji sistem raspodele ležaljki kako bi se izbegle jutarnje gužve i neprijatne situacije među gostima.

Među reakcijama koje su se izdvojile našli su se komentari poput:

„Hoteli bi trebalo da dodeljuju ležaljke prema broju sobe.“

„Platiš veliki iznos za odmor, a onda moraš da trčiš do bazena da bi našao mesto.“

„Na odmoru ne bi trebalo da postoji borba za osnovne stvari kao što je ležaljka.“

Mnogi korisnici istakli su da ovakve scene više podsećaju na takmičenje nego na opuštanje koje bi odmor trebalo da predstavlja.

Stari problem koji se vraća svakog leta

Borba za ležaljke pored bazena nije nova pojava. Svake godine tokom turističke sezone ponovo se pokreće pitanje ponašanja gostiju, kapaciteta hotela i načina na koji se koriste zajednički prostori.

Pojedini hoteli pokušavaju da uvedu pravila kojima bi se sprečilo dugotrajno zauzimanje ležaljki peškirima, dok drugi traže rešenja kroz rezervacije ili dodatnu organizaciju prostora.

Iako je za mnoge turiste jutarnja trka za mestom postala gotovo uobičajen deo letovanja, viralni snimci poput ovog pokazuju da veliki broj ljudi smatra da bi odmor trebalo da počne bez stresa, gužve i borbe za nekoliko kvadrata pored bazena, piše Slobodna Dalmacija.