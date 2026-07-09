Na tržištu nekretnina u Srbiji povremeno se pojave ponude koje privuku pažnju zbog neobično povoljne cene i mogućnosti koje pružaju kupcima. Među njima se našlo i jedno seosko domaćinstvo u mestu Međa, na teritoriji opštine Žitište, koje je ponuđeno po ceni od 13.500 evra.

Oglas je objavljen u Fejsbuk grupi „Jeftine kuće“, a nekretnina je odmah zainteresovala one koji razmišljaju o životu van gradske sredine, vikendici ili sopstvenom imanju u mirnijem delu Srbije.

Kuća koja već ima osnovne uslove za život

Prema informacijama navedenim u oglasu, objekat poseduje priključke i sadržaje koji su važni za svakodnevno funkcionisanje. Budući vlasnik bi, prema opisu ponude, dobio nekretninu sa uvedenom:

električnom energijom,

vodom,

gasom,

kupatilom.

Ovakva opremljenost može predstavljati značajnu prednost za kupce, jer kod pojedinih povoljnih kuća dodatna ulaganja često zahtevaju priključke i osnovno uređenje prostora pre useljenja.

Veliki plac pruža brojne mogućnosti

Posebnu vrednost ovog domaćinstva predstavlja zemljište površine 30 ari koje pripada uz kuću. Toliki prostor može biti zanimljiv ljudima koji žele da uzgajaju povrće, zasade voće, urede dvorište po sopstvenim potrebama ili se bave manjom poljoprivrednom proizvodnjom.

Velika parcela pruža dovoljno prostora i za različite pomoćne objekte, što ovu nekretninu čini zanimljivom za porodice i kupce koji žele više od klasičnog stambenog prostora.

Mir banatskog sela uz blizinu grada

Međa se nalazi u srednjem Banatu, području poznatom po ravničarskom pejzažu, prostranim njivama i mirnijem načinu života. Selo pruža drugačiju svakodnevicu od gradske sredine, uz manje gužve i više prostora.

Prema podacima iz oglasa, lokacija je udaljena oko 45 kilometara od Zrenjanina, što omogućava pristup većim gradskim centrima kada su potrebne dodatne usluge, kupovina ili administrativne obaveze.

Za cenu koja odgovara vrednosti polovnog automobila, ova nekretnina nudi mogućnost kupovine sopstvenog doma i velikog placa. Ipak, kao i kod svake kupovine nekretnine, zainteresovani kupci bi trebalo da provere stanje objekta, dokumentaciju i sve detalje ponude pre donošenja odluke, piše Blic.