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Ova kuća u Banatu košta kao automobil: Cena koja je oduševila mnoge, evo šta sve dobijate
Dok cene nekretnina u gradovima nastavljaju da rastu, pojedina seoska domaćinstva u Srbiji i dalje nude mogućnost kupovine po znatno pristupačnijim iznosima. Jedan oglas iz Banata privukao je pažnju zbog odnosa cene, veličine placa i osnovnih uslova za život koje nudi budućem vlasniku.
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