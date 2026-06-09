Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 46. kolu igre na sreću Loto sedmica vredna 35.000.000 dinara nije izvučena, pa glavna premija nastavlja da raste.

Kombinacija brojeva koja je izvučena glasi: 11, 6, 17, 30, 37, 19 i 22.

Iako nije bilo dobitnika sedmice, čak deset igrača pogodilo je šesticu, a svaki od njih osvojio je po 314.595 dinara.

Kada je reč o Loto plus igri, sedmica vredna 2.620.000 evra takođe nije izvučena.

Izvučeni brojevi bili su: 17, 14, 34, 36, 13, 20 i 15.

Ni u Džoker igri nije bilo srećnih dobitnika glavne premije od 470.000 evra. Izvučeni su brojevi 4, 0, 6, 0, 6 i 0.

Novo izvlačenje zakazano je za petak, 12. juna, kada će igrači ponovo imati priliku da okušaju sreću i osvoje milionske premije.