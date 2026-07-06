U okviru novog paketa finansijske podrške države, vrednog više od 600 miliona evra, jedna od najznačajnijih mera odnosi se na direktnu pomoć najugroženijim kategorijama građana.

Iako je u fokusu javnosti često ukupan iznos od 25.000 dinara (oko 213 evra), roditelji koji ostvaruju pravo na dečji dodatak treba da obrate pažnju na poseban model isplate koji ovu meru izdvaja od ostalih.

Novac se ne isplaćuje po porodici, već po detetu

Za razliku od mnogih prethodnih vidova državne novčane pomoći koji su se dodeljivali po domaćinstvu, ova pomoć je usmerena direktno na svako dete pojedinačno. To znači da se iznos od 25.000 dinara ne deli na celu porodicu, već predstavlja jedinicu po detetu, ,prenosi beogradski medij.

U praksi, ova odluka značajno menja kućni budžet za višečlane porodice:

- Porodica sa jednim detetom koje prima dečji dodatak dobiće 25.000 dinara.

- Porodica sa dvoje dece dobiće ukupno 50.000 dinara.

- Porodica sa troje dece može računati na 75.000 dinara jednokratne pomoći.

Ovom merom biće obuhvaćeno ukupno 165.898 dece u Srbiji, što predstavlja jednu od najsveobuhvatnijih mera podrške socijalno ugroženim domaćinstvima u poslednje vreme.

Ko još dobija novac

Pored roditelja, država je precizno usmerila sredstva na još dve grupe koje su ekonomski najugroženije. Ukupan broj građana koji će osetiti ovu podršku je značajan:

- Korisnici socijalne pomoći: Jednokratnu uplatu od 25.000 dinara dobiće 148.658 građana.

- Primaoci boračkog dodatka: Pomoć stiže za 4.929 boraca koji pripadaju najsiromašnijem sloju.

- Primaoci dečjeg dodatka: Reč je o oko 82.000 porodica širom Srbije.

Važno je napomenuti da se država za ovaj paket mera neće dodatno zaduživati, jer, prema zvaničnim informacijama, u budžetu trenutno postoji rezerva od pet milijardi evra.

Jednokratna novčana pomoć za svih 1,66 miliona penzionera

Kako bi raspodela bila što pravednija, penzioneri su podeljeni u tri grupe prema visini svojih primanja:

- 35.000 dinara pomoći za korisnike minimalne penzije,

- 27.500 dinara za korisnike penzije od 31.093 do 56.851 dinara,- 20.000 dinara za korisnike penzije veće od 56.851 dinar.

Turistički vaučeri: 10.000 dinara za odmor u Srbiji

Pored direktne novčane pomoći, država dodeljuje i 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Pravo na ove vaučere imaju svi penzioneri čija primanja ne prelaze 80.000 dinara, što obuhvata više od 1,33 miliona ljudi.

Vaučeri se mogu koristiti za odmor u banjama, na planinama ili bilo kom drugom turističkom mestu u Srbiji.

Uz novčanu pomoć stižu i niži računi za struju i jeftiniji lekovi

Pored direktne novčane uplate, korisnici socijalne pomoći i borci mogu da računaju na dodatno rasterećenje mesečnih troškova.

Uredba o energetski ugroženom kupcu biće produžena i nakon 1. oktobra, što donosi popuste na račune za struju i gas od 20 do 40 odsto.

Takođe, paket obuhvata i zdravstvenu zaštitu:

Doplata (učešće) za lekove biće smanjena za 10 do 40 odsto u narednih godinu dana.

Uvode se novi lekovi na recept za srčanu slabost i protiv zgrušavanja krvi uz znatno nižu participaciju.

(Alo, Blic)