Okrug Getingen u Nemačkoj i zvanična državna platforma za povlačenje hraneizdali su hitno upozorenje građanima da ne konzumiraju određene sirove kobasice proizvođača "Fleischwaren Wulff", zbog prisutne bakterije koja može da izazove ozbiljne vrste bolesti kod ljudi.



Značajan deo kontaminiranih proizvoda bio je u prodaji u prodavnicama velikog trgovačkog lanca Rewe, a razlog za povlačenje je prisustvo izuzetno opasnih mikroorganizama, saopštava platforma Lebensmittelwarnung.de.

Tokom redovnih kontrola, u uzorcima iz dnevne proizvodnje otkrivena je Ešerihija koli (STEC), koja proizvodi šigatoksin, poznatija pod medicinskim nazivom EHEC.

Ova specifična varijanta bakterije proizvodi snažan ćelijski toksin (šigatoksin) koji može izazvati izuzetno ozbiljne bolesti kod ljudi.

Proizvodi pogođeni povlačenjem

Trgovački lanac Rewe je zvanično potvrdio da se sledeći artikli povlače sa svojih polica i rashladnih vitrina:

Maziva svinjska kobasica sa šunkom u obliku rolnica (sa i bez belog luka), 300 g, serija: 622501 (EAN: 4002049022766 / 4002049022773)

Deli francuska pivska kobasica, 200 g, serija: 622504 (EAN: 4004878411803)

Pivske kobasice, 4 × 60 g, serija: 622510 (EAN: 4004878452707)

Pileći parizer, 200 g, serija: 622511 (EAN: 4002049022339)

Pivska kobasica, 150 g, serija: 622503 (EAN: 4002049027525

Pored ovih proizvoda, opozvane su i kobasica sa crnim lukom od 100 g (serija 622502), maziva kobasica od 500 g u svežem i zamrznutom stanju (serije 622505, 622506 i 622507), kao i suve kobasice od 45 g (serija 622512). Opoziv se odnosi samo na navedene serije, a proizvodi su prodavani u većini nemačkih saveznih pokrajina, uključujući Severnu Rajnu-Vestfaliju, Hesen, Donju Saksoniju, Bavarsku, Baden-Virtemberg, Hamburg i Berlin.

Rizik od otkazivanja bubrega

Prema Federalnom institutu za procenu rizika (BfR), ove bakterije prirodno žive u crevima goveda, ovaca i koza. Tokom klanja i procesa obrade mesa, mogu potpuno neprimetno kontaminirati sirovinu za kobasice putem fecesa.

Bakterije koje su pronađene u ovim proizvodima mogu izazvati stomačne grčeve, dijareju i povraćanje, a u težim slučajevima i krvavu dijareju.

Kod pojedinih osoba, posebno dece, starijih i onih sa oslabljenim imunitetom, infekcija može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući akutno otkazivanje bubrega koje zahteva hitno bolničko lečenje.