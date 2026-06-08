Grad Leskovac raspisao je novi javni poziv namenjen poljoprivrednim proizvođačima koji žele da unaprede svoje gazdinstvo kroz ulaganja u opremu, mehanizaciju i modernizaciju proizvodnje. Sredstva se obezbeđuju iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede, a namenjena su registrovanim gazdinstvima sa teritorije grada.

Pravo na subvencije imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da se kupljena oprema koristi na području Leskovca. U konkurs su uključeni troškovi nastali nakon 22. jula 2025. godine, pa sve do zatvaranja javnog poziva ili iskorišćenja predviđenih sredstava.

Finansijska podrška pokriva od 30 do 60 odsto vrednosti prihvatljive investicije, dok maksimalan iznos koji jedno domaćinstvo može da dobije iznosi 125.000 dinara. Porez na dodatu vrednost nije obuhvaćen subvencijama.

Konkurs obuhvata široku lepezu ulaganja koja mogu doprineti efikasnijoj i kvalitetnijoj proizvodnji. Među prihvatljivim troškovima nalaze se nabavka sistema za navodnjavanje, opreme za zaštitu bilja, mašina za obradu zemljišta, uređaja za setvu i sadnju, kao i opreme za održavanje voćnjaka.

Na spisku opreme za koju se mogu dobiti podsticaji nalaze se atomizeri, prskalice, pumpe za vodu, agregati, motokultivatori, rotofreze, plugovi, tanjirače, mulčeri, kao i akumulatorske makaze za rezidbu i druga oprema predviđena uslovima konkursa.

Za prijavu je potrebno dostaviti kompletnu dokumentaciju, uključujući dokaz o registraciji gazdinstva, izvod iz registra, fiskalne račune za kupljenu opremu, potvrdu o namenskom računu i dokaz o izmirenim poreskim obavezama.

Osim individualnih proizvođača, pravo na podršku imaju i poljoprivredna udruženja i zadruge koje organizuju ili učestvuju na sajmovima, izložbama, stručnim skupovima i drugim promotivnim događajima. Za ove aktivnosti moguće je ostvariti subvencije koje pokrivaju i do 100 odsto prihvatljivih troškova, dok maksimalni iznosi podrške dostižu od 100.000 do 200.000 dinara, u zavisnosti od vrste programa.

Nadležni podsećaju da svaki podnosilac može predati samo jednu prijavu, a zahtevi će se razmatrati prema redosledu pristizanja kompletne dokumentacije. Pored administrativne provere, predviđene su i kontrole na terenu kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni svi uslovi za dodelu sredstava.

Zainteresovani poljoprivrednici dodatne informacije mogu dobiti u Odeljenju za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Leskovca, gde se podnose i zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje, piše Jugmedia.rs.