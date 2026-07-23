Problem je nastao kada je doneta odluka da bude penzionisana, nakon čega je pokrenula sudski postupak kako bi zadržala dosadašnja primanja.

Profesorka je radila u stručnoj školi u Vezelu od 2003. do 2009. godine, kada je zbog psihičkih problema otvorila bolovanje. Od tada se nije vratila na posao, ali je nastavila da prima punu zaradu.

Prema nemačkim platnim razredima za prosvetne radnike, njena bruto plata iznosila je između 5.051 i 6.174 evra mesečno.

Odluka o penzionisanju završila na sudu

Nakon pregleda kod službenog lekara procenjeno je da profesorka ni u narednih šest meseci neće biti sposobna za rad, pa su nadležni krajem maja doneli odluku o njenom odlasku u invalidsku penziju.

Pošto bi na taj način mesečno primala između 1.500 i 2.000 evra bruto manje, odlučila je da preko advokata tuži državu.

Predstavnici Upravnog suda u Diseldorfu potvrdili su da je tužba primljena 29. juna 2026. godine i da je postupak u toku.

Dok se ne donese pravosnažna odluka, profesorka će, u skladu sa važećom procedurom, nastaviti da prima punu platu, prenosi dnevno.hr.

Sumnja da je radila privatno tokom bolovanja

Slučaj je dobio dodatnu pažnju nakon navoda da je tokom višegodišnjeg bolovanja razvijala privatni posao i radila kao alternativni terapeut.

Prema dostupnim informacijama, još 2011. godine zajedno sa partnerkom razvila je kremu za suvu kožu, sa kojom su osvojile treću nagradu na jednom stručnom konkursu i dobile novčanu nagradu od 5.000 evra.

Zbog sumnje na prevaru i nelegalan rad tokom bolovanja, državno tužilaštvo pokrenulo je istragu. Policija je pretresla njen stan i oduzela računare, mobilne telefone i drugu elektronsku opremu, koja je predmet daljih veštačenja.

Istraga je i dalje u toku, dok profesorka do okončanja sudskog postupka nastavlja da prima punu platu iz državnog budžeta.