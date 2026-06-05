Jedna žena neprijatno se iznenadila kada je sa bivšim partnerom podnela zahtev za stambeni kredit i dobila odbijenicu. Kreditni rejting pokazuje koliko je osoba pouzdana kao potencijalni korisnik kredita i značajno utiče na mogućnost dobijanja pozajmice. Međutim, mnogi nisu ni svesni da i naizgled beznačajni propusti mogu ozbiljno narušiti njihovu kreditnu sposobnost.

Tako je i 33-godišnja Keli Majls ostala zatečena kada je u banci saznala da ima negativnu zabelešku u svom kreditnom dosijeu. Majka dvoje dece nije mogla da veruje da joj je neplaćena naknada za dostavu od 3,99 funti (541 dinar) onemogućila kupovinu nekretnine.

Nije platila dostavu pošiljke

Keli, koja živi u gradu Portsmut, godinu dana ranije kupila je iPad Mini svom tadašnjem partneru koristeći uslugu “kupi sada, plati kasnije“. Iako je uredno otplatila oko 500 funti za uređaj u roku od šest meseci, ostala je sa negativnom oznakom u kreditnom izveštaju jer nije platila trošak dostave.

Problem je nastao zato što naknada za dostavu nije bila uključena u plan otplate.

– Ja i moj bivši partner tada smo živeli kao podstanari, a stanodavac nam je otkazao ugovor o zakupu. Želeli smo da kupimo stan i podneli smo zahtev za hipotekarni kredit. Tada smo otkrili veliku crnu mrlju u mom kreditnom dosijeu – ispričala je Keli.

Dodala je da nikada nije dobila obaveštenje o neplaćenom iznosu:

– Ispostavilo se da je za iPad Mini koji sam kupila preko usluge ‘kupi sada, plati kasnije’ ostala neplaćena dostava od 3,99 funti. Nikada nisam dobila upozorenje niti se sećam da sam primila bilo kakvo pismo.

Zbog 4,50 evra šest godina nije mogla da dobije kredit

Taj mali dug bio je dovoljan da dobije negativnu zabelešku u kreditnom izveštaju i da joj banka odbije zahtev za kredit. Posledice su trajale čak šest godina.

Zbog toga je njen bivši partner morao samostalno da kupi kuću, iako je Keli tri godine učestvovala u štednji za učešće.

– Bila sam frustrirana jer nisam mogla ništa da uradim kako bih to promenila. Bila sam razočarana i ljuta jer neko može da stavi takvu oznaku uz moje ime, a da ja toga nisam ni svesna – rekla je.

Ona navodi da ju je ovo iskustvo iz 2016. godine potpuno odvratilo od korišćenja usluga “kupi sada, plati kasnije“ i da danas redovno proverava svoj kreditni rejting.

– Nikada ranije nisam imala dugovanja. To je bio jedini takav proizvod koji sam koristila i nisam imala razloga da proveravam kreditni izveštaj. Pretpostavljala sam da mi je rejting dobar, ali nije bio – kazala je.

Danas savetuje sve građane da redovno kontrolišu svoje račune i kreditnu istoriju kako bi na vreme uočili eventualne probleme.

Banke mogu odbiti kredit i zbog ovih navika

Ako povremeno igrate loto, kladite se preko interneta ili učestvujete u igrama na sreću koristeći platnu karticu, postoji mogućnost da vam banka odbije zahtev za kredit.

Nakon što je Hrvatska narodna banka najavila pooštravanje uslova kreditiranja, mnogi su verovali da banke neće analizirati svaku pojedinačnu transakciju. Međutim, praksa pokazuje drugačije.

Jedan građanin ispričao je da ima stalan posao i mesečnu platu od 2.400 evra, ali da mu je banka odbila kredit jer je mesečno trošio oko 100 evra na onlajn igre na sreću.

– Nakon provere mojih transakcija, odbili su me zbog novca koji sam trošio na klađenje preko interneta – rekao je.



Smatra da nije problematičan klijent niti zavisnik od kockanja, ali procenitelj u banci imao je drugačije mišljenje.

Zanimljivo je da je u drugoj banci bez problema dobio stambeni kredit, a da ga niko nije ni pitao za te transakcije.

Ne postoje ista pravila za sve

Iz banaka poručuju da prilikom procene kreditnog rizika ne posmatraju samo prihode i obezbeđenje kredita, već i kompletno finansijsko ponašanje klijenta.

Iz Erste Banke navode da banka procenjuje kreditni rizik na osnovu više faktora, uključujući vrste transakcija koje klijent obavlja.

Sličan stav imaju i u OTP banci, gde ističu da kriterijumi zavise od vrste kredita i interne procene rizika.

To znači da ne postoji precizno pravilo koje određuje koliko je klađenja ili trošenja na igre na sreću prihvatljivo. Konačna odluka zavisi od interne politike banke i službenika koji procenjuje vaš zahtev.

Pouka ovog slučaja je jasna: čak i najmanji neplaćeni dug ili naizgled bezazlena finansijska navika mogu uticati na vašu mogućnost da dobijete kredit.

BONUS VIDEO