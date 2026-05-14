Cene nekretnina na jadranskoj obali godinama beleže snažan rast, zbog čega je ponuda pristupačnijih kuća u blizini mora sve ređa. U većim primorskim gradovima kvadratni metri dostižu visoke iznose, pa su mnogi kupci fokusirani na manje poznata ostrva i mirnije lokacije.

U tom kontekstu, oglas za prodaju kamene kuće na ostrvu Susak privukao je posebnu pažnju. Nekretnina se nalazi na udaljenosti od oko 200 metara od mora i nudi mogućnost useljenja bez dodatnih ulaganja, što je danas retkost u primorskim krajevima.

Susak je jedinstveno ostrvo na Jadranu, poznato po svom peščanom tlu i specifičnom načinu života bez motornih vozila. Na ostrvu ne postoje asfaltirani putevi, a svakodnevni život odvija se peške, što dodatno doprinosi njegovoj autentičnosti i miru.

Kuća ima površinu od 45 kvadratnih metara i građena je u tradicionalnom kamenom stilu. Enterijer je organizovan jednostavno, sa otvorenim prizemljem koje prostoru daje osećaj prostranosti i prirodne svetlosti, dok se na spratu nalazi spavaći deo.

Nekretnina se prodaje potpuno nameštena, što omogućava budućim vlasnicima da je koriste odmah nakon kupovine. U oglasu se navodi da su dostupni priključci za struju i vodu, kao i osnovni sanitarni uslovi sa mogućnošću dodatnog uređenja kupatila.

Posebnu vrednost ovoj kući daje i činjenica da poseduje urednu dokumentaciju i da je u vlasništvu prvog vlasnika, što značajno pojednostavljuje proces kupovine. Na ostrvima se često susreću komplikovaniji vlasnički odnosi, pa je ova stavka važan faktor za potencijalne kupce.

Iako kuća ne poseduje terasu ni dvorište, njena blizina moru i specifičan ambijent ostrva često se ističu kao kompenzacija. Na Susku se većina vremena provodi u prirodi, pa se spoljašnji prostor smatra sastavnim delom svakodnevnog života.

Tržište nekretnina u Hrvatskoj pokazuje da je interesovanje stranih kupaca i dalje visoko, posebno u primorskim županijama, gde se realizuje veliki broj transakcija. To dodatno utiče na rast cena i smanjenje ponude pristupačnijih objekata.

U takvim uslovima, nekretnine poput ove na Susku postaju izuzetak koji privlači pažnju onih koji traže jednostavniji život uz more, daleko od urbanog okruženja i turističke gužve, piše Dnevno.