Bački Monoštor, smešten u blizini Sombora, poslednjih godina postaje prepoznatljiv primer uspešnog razvoja održivog ruralnog turizma u Srbiji. Okružen vodama Dunava i brojnim kanalima, ovo selo je dobilo nadimak “selo na sedam voda”, što dodatno doprinosi njegovoj prepoznatljivosti među turistima.

Sve veći broj posetilaca iz Nemačke, Holandije, Francuske, Češke i Mađarske dolazi upravo ovde u potrazi za nečim drugačijim od klasičnih turističkih destinacija. Umesto hotelskih kompleksa i urbanog sadržaja, Monoštor nudi mir, prirodu i direktan kontakt sa lokalnim načinom života.

Razvoj turizma u ovom selu nije došao slučajno. Meštani su pre više od decenije počeli da razvijaju koncept eko i ruralnog turizma, sa idejom da se očuva prirodno okruženje i tradicija, ali i da se stvore dodatni izvori prihoda za lokalno stanovništvo.

Poseban značaj u tom procesu ima uključenost lokalne zajednice. U razvoj su uključeni proizvođači domaće hrane, ljudi koji se bave tradicionalnim zanatima, kao i domaćini koji nude smeštaj turistima. Na taj način, turizam u Bačkom Monoštoru funkcioniše kao zajednički projekat čitavog sela.

U selu danas postoji desetak domaćinstava koja nude smeštaj, od potpuno opremljenih apartmana do tradicionalnih seoskih kuća i vikendica prilagođenih gostima. Cena noćenja kreće se oko 15 evra po osobi, što ga čini pristupačnom destinacijom za širi krug turista.

Posetioci najčešće ističu da ih u Monoštoru privlači kombinacija prirode i autentičnog ambijenta. Šetnje kroz šumske predela, vožnja čamcima po vodama i boravak u mirnom okruženju predstavljaju glavne razloge zbog kojih se mnogi vraćaju ovom mestu.

Prema rečima lokalnih predstavnika, selo raspolaže kapacitetima koji mogu da prime i organizovane turističke grupe, uključujući i veće autobuske dolaske iz inostranstva. Cilj je da se posetiocima omogući upoznavanje ne samo Bačkog Monoštora, već i šire okoline Sombora.

Ovakav pristup razvoju turizma pokazuje da i mala mesta mogu da pronađu svoje mesto na turističkoj mapi, bez potrebe za velikim infrastrukturnim zahvatima i masovnom izgradnjom. Umesto toga, naglasak je stavljen na očuvanje prirodnog okruženja i lokalnog identiteta.

Bački Monoštor tako postaje primer kako se uz dobru organizaciju i uključivanje lokalne zajednice može razviti održiv turizam koji privlači posetioce iz različitih delova Evrope, a istovremeno čuva duh i karakter mesta, piše RTV.