Na prvi pogled deluje kao sasvim obična porodična kuća u Poljskoj, ali čim joj se približite postaje jasno da se nalazite pred jednom od najčudnijih građevina u Evropi.

Čuvena „Kuća naopačke“ u mestu Simbark bukvalno je izgrađena naglavačke — krov dodiruje zemlju, dok je pod okrenut ka nebu.

I upravo zbog toga milioni turista godinama dolaze da vide građevinu koja kod mnogih izaziva vrtoglavicu, dezorijentaciju i osećaj kao da su ušli u potpuno drugi svet.

Posetioci ulaze kroz krov

Već sam ulazak u kuću izgleda nestvarno.

Turisti unutra ne ulaze kroz vrata, već kroz otvor na krovu, dok ih unutrašnjost potpuno zbunjuje već posle nekoliko koraka.

Stolovi, stolice, slike, lampe i kreveti vise iznad njihovih glava, pričvršćeni za plafon koji je zapravo pravi pod kuće.

Ljudi hodaju po površini koja izgleda kao plafon, dok im nameštaj visi iznad glave, zbog čega mnogi vrlo brzo izgube osećaj za ravnotežu.

Radnici tokom gradnje stalno gubili orijentaciju

Neobičnu građevinu osmislio je poljski preduzetnik i filantrop Daniel Čapievski, koji je kuću izgradio 2007. godine kao simbol „okrenutog sveta“ kroz koji je Poljska prošla tokom komunističkog režima.

Izgradnja je trajala čak 114 dana — skoro dvostruko duže nego što je uobičajeno za objekat te veličine.

Razlog? Radnici su tokom gradnje često gubili orijentaciju i morali da prekidaju posao.

Dodatni problem bio je i to što kuća nije samo okrenuta naopačke, već je i namerno nagnuta, što dodatno pojačava osećaj nestabilnosti.

Kuća krije mnogo ozbiljniju poruku

Iako danas izgleda kao zabavna turistička atrakcija, njen tvorac tvrdi da građevina ima mnogo dublje značenje.

Prema njegovim rečima, „Kuća naopačke“ simbolizuje društvenu nestabilnost, poremećene vrednosti i politički haos kroz koji je zemlja prolazila tokom komunističkog perioda.

Unutrašnjost je zbog toga uređena nameštajem iz sedamdesetih godina prošlog veka, a posetioci čak mogu da vide i stari televizor koji emituje program iz tog vremena.

Turisti izlaze potpuno zbunjeni

Danas je ova neobična kuća jedna od najpoznatijih atrakcija u blizini Gdanjska.

Turisti iz celog sveta dolaze da naprave fotografije koje izgledaju kao da prkose zakonima fizike, ali mnogi priznaju da unutra ne mogu dugo da izdrže zbog osećaja vrtoglavice i dezorijentacije.

I upravo zato „Kuća naopačke“ već godinama važi za jedno od najčudnijih mesta koje možete posetiti u Evropi.