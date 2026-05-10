Kako prenosi Blic Biznis, u određenim delovima zemlje moguće je pronaći kuće već od oko 25.000 evra, što je izazvalo veliko interesovanje među kupcima iz regiona.

Najpovoljnije nekretnine uglavnom se nalaze u manjim gradovima i ruralnim sredinama na jugu Italije, kao i u manje razvijenim oblastima koje pokušavaju da privuku nove stanovnike. Na prvi pogled, takva ponuda deluje kao odlična prilika za sve koji sanjaju o životu na Mediteranu ili žele kuću za odmor.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da kupoprodajna cena nije jedini trošak. Mnoge nekretnine zahtevaju ozbiljno renoviranje, a kupci moraju da računaju i na dodatne izdatke za poreze, notarske usluge, prevodioce i redovno održavanje objekta.

Posebnu pažnju treba obratiti na pravni status nekretnine, stanje instalacija i eventualne obaveze prema lokalnim vlastima. U nekim slučajevima troškovi obnove mogu biti veći od same kupovne cene.

Uprkos tome, interesovanje ne jenjava, jer Italija nudi dobru infrastrukturu, prijatnu klimu i kvalitet života koji mnogi smatraju velikom prednošću. Za one koji pažljivo provere sve detalje, kupovina kuće u Italiji može biti vrlo zanimljiva investicija ili prilika za novi početak.