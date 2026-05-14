WhatsApp je započeo postepeno uvođenje nove pretplatničke opcije namenjene korisnicima iPhone uređaja, pod nazivom WhatsApp Plus. Ova funkcija je deo šireg testiranja koje je ranije sprovedeno na Android platformi, a sada se proširuje i na iOS korisnike u Evropi.

Nova opcija je namenjena isključivo privatnim nalozima, dok korisnici WhatsApp Business verzije za sada nisu obuhvaćeni ovim modelom. Pretplata se ne odnosi na osnovno korišćenje aplikacije, već na dodatne mogućnosti koje unapređuju izgled i organizaciju interfejsa.

Cena mesečne pretplate u Evropi iznosi 2,49 evra, a aktivacija je dostupna kroz podešavanja aplikacije, u delu koji se odnosi na pretplate. Plaćanje se obavlja preko Apple App Store sistema, a pojedini korisnici imaju mogućnost besplatnog probnog perioda u trajanju od jedne nedelje.

Fokus nove opcije nije na promeni načina komunikacije, već na vizuelnim i funkcionalnim unapređenjima. Korisnici dobijaju mogućnost da prilagode izgled aplikacije kroz izbor različitih boja i ikonica, čime se interfejs može personalizovati prema ličnim preferencijama.

Pored vizuelnih izmena, uvedeni su i dodatni elementi poput novih paketa stikera sa animacijama, koji mogu biti prikazani i korisnicima koji nemaju aktivnu pretplatu. Takođe, proširen je izbor zvukova obaveštenja, uključujući nove melodije i mogućnost jedinstvenog podešavanja za više razgovora istovremeno.

Jedna od praktičnijih novina odnosi se na organizaciju poruka, gde korisnici mogu fiksirati znatno veći broj razgovora na vrh liste u odnosu na standardnu verziju aplikacije. Na taj način omogućeno je lakše upravljanje velikim brojem aktivnih konverzacija.

Iz kompanije Meta naglašavaju da osnovne funkcije WhatsApp-a, uključujući slanje poruka, glasovne i video pozive, kao i bezbednosne opcije, ostaju besplatne za sve korisnike. Međutim, istovremeno se planira postepeno uvođenje oglasa unutar aplikacije, ali isključivo u delu “Novosti”, a ne u privatnim razgovorima.

Za sada nije potvrđeno da li će pretplata doneti i opciju uklanjanja oglasa u budućnosti, što ostavlja otvorena pitanja o daljem razvoju ovog modela.

Trenutno je pristup novoj funkciji ograničen na određenu grupu korisnika iOS verzije aplikacije, dok se očekuje da će širenje na širu bazu korisnika trajati narednih nekoliko nedelja, piše Feniks magazin.