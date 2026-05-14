Sve veća potražnja za nekretninama van centra Beograda dovela je do toga da brojni vlasnici odluče da prodaju kuće i placeve koje ranije nisu planirali da otuđe. Među najtraženijim lokacijama izdvajaju se Avala i Kosmaj, koji zbog prirode, dobre povezanosti i mirnijeg načina života privlače i porodice i investitore.

Na oglasima se svakodnevno pojavljuju nove ponude, a pažnju je privukla i jedna nekretnina u mestu Nemenikuće, nedaleko od Sopota. Reč je o kući površine 85 kvadratnih metara koja se prodaje zajedno sa placem od 16 ari.

Prema informacijama objavljenim u oglasu, nekretnina se nalazi pored puta i udaljena je oko kilometar i po od centra Sopota. Vlasnica navodi da je vlasništvo uredno i da je dokumentacija predata za uknjižbu.

U opisu je navedeno i da su voda i struja dostupni u blizini placa, što budućim vlasnicima može biti značajno ukoliko planiraju dodatna ulaganja ili proširenje objekta.

Cena za kuću i plac iznosi 190.000 evra, dok dodatni detalji o stanju objekta, rasporedu prostorija ili eventualnim ulaganjima nisu objavljeni.

Kosmaj je poslednjih godina postao jedna od najpopularnijih lokacija za kupovinu nekretnina u okolini Beograda. Blizina glavnog grada, prirodno okruženje i mirniji tempo života doprineli su tome da mnogi građani traže upravo ovakve nekretnine, bilo za stalni život, vikend boravak ili investiciju.

Slično interesovanje vlada i za placeve na kojima je moguće graditi vikendice, porodične kuće ili objekte za izdavanje. Zbog toga cene nekretnina na pojedinim delovima Kosmaja poslednjih godina beleže rast, posebno kada je reč o lokacijama sa dobrom infrastrukturom i pristupnim putem, pise Kurir.