Građani Kikindi koji žele da konkurišu za novčnanu podršku za kupovinu bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva mogu od danas, 14. maja da podnesu prijavu za jednokratna novčana sredstva. Kako se ističe, prijava je moguća do utroška predviđenih sredstava.

Kako ističu iz Grada Kikinde, u gradskom budžetu za ovu namenu opredeljeno je 1,6 miliona dinara, dok će građanin koji ispuni uslove konkursa dobiće novčanu podršku u iznosu od 10.000 dinara za kupovinu bicikla.

Dokumentacija potrebna za prijavu

Na sajtu grada objavljeni su obrasci i izjave koje je potrebno popuniti prilikom konkurisanja za subvenciju za bicikl.

Na sajtu Grada Kikinda objavljeni su obrasci sa izjavama koje treba popuniti.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- očitanu ličnu kartu,

- predračun iz jedne od firmi sa kojima Grad ima saradnju,

- popunjene obrasce i izjave.

Na sajtu Grada Kikinda objavljeni su obrasci sa izjavama koje treba popuniti.

Ko može da dobije novac za bicikl

Prema uslovima javnog poziva, samo jedan član porodičnog domaćinstva može da ostvari pravo na novčanu podršku za kupovinu novog bicikla.

Takođe, pravo na subvenciju nemaju građani koji su isto pravo koristili tokom prethodne dve godine.

Kako se predavaju prijave

Na dan predaje prijava ispred Gradske uprave deliće se brojevi prema redosledu dolaska građana.

Na osnovu tih brojeva prati se i preliminarna i konačna lista za dobijanje podsticaja za kupovinu bicikala.

Važno je naglasiti da će se primati isključivo dokumentacija predata u koverti, dok jedan građanin može da preda samo jednu kovertu.