Hrvatski premijer Andrej Plenković je ponovo danas na sednici Veća za upravljanje razvojem turizma upozorio turistički sektor na razumnije formiranje cena ove godine

"To bi za nas bila najveća korist, a naravno i za sektor i uopšte za rast hrvatske privrede. Želja je da vi svi skupa dobro poslujete, ali da od toga imamo koristi i kao država, kao privreda i kao društvo te da znamo da smo na vreme poslali poruke koje su bitne", kazao je Plenković u uvodnom obraćanju.

Iz Vlade su i ranije upozorili da uz porast cena energenata - usluge u turizmu ne bi smele biti skuplje da bi Hrvatska ostala konkurentna.