U ranim jutarnjim satima u Bristolu dogodila se stravična tragedija kada je muškarac, prema navodima policije, nasilno ušao u kuću svoje bivše partnerke sa eksplozivnom napravom, nakon čega je usledila snažna detonacija u kojoj su oboje izgubili život.

Kako prenosi Sky News, policija je identifikovala žrtve kao 35-godišnju Džo Šo i njenog 41-godišnjeg bivšeg partnera Rajana Kelija. Incident se dogodio u ulici Sternurt Roud, gde su policijske ekipe bile pozvane zbog prijave nasilja u porodici.

Minuti koji su prethodili eksploziji

Policija je primila poziv u 06.17 časova zbog „incidenta povezanog sa nasiljem u porodici“. Prema prvim informacijama, muškarac je već tada bio u objektu i verovalo se da poseduje eksplozivnu napravu.

Samo nekoliko minuta kasnije, oko 06.30, došlo je do snažne eksplozije, neposredno pre nego što su policajci stigli na lice mesta.

Prema izveštaju policije, eksplozija se dogodila svega dva minuta nakon što su nadležni obavešteni o mogućem prisustvu eksplozivne naprave u kući.

Istraga u toku

Istraga je i dalje u toku, a policija pokušava da utvrdi sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Poseban fokus je na prethodnom odnosu između žrtava i događajima koji su prethodili napadu.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje nasilja u porodici i njegove eskalacije, koja u pojedinim situacijama može imati fatalne posledice.

Tragedija u Bristolu pokazuje koliko brzo porodični sukobi mogu da prerastu u ekstremno nasilje. Stručnjaci upozoravaju da je pravovremena reakcija i prijavljivanje nasilja ključna za sprečavanje ovakvih scenarija.

U narednim danima očekuje se više informacija o slučaju, dok policija nastavlja detaljnu istragu.