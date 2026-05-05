SEPA (Single Euro Payments Area) u Srbiji počinje da se primenjuje od 5. maja 2026. godine, omogućavajući da plaćanja ka evropskim zemljama funkcionišu gotovo isto kao domaća.

Za klijente to znači kraće vreme izvršenja, manji broj posredničkih banaka i veću predvidivost troškova. Novac poslat u evrima ka bankama koje su deo SEPA sistema stiže brže i uz niže troškove.

Plaćanja u evrima prema SEPA zemljama izvršavaće se istog dana za naloge podnete do vremena za prijem naloga koje je definisano u Terminskom planu banke, odnosno narednog radnog dana za naloge podnete posle tog vremena.

Kod priliva, sredstva će biti odmah odobrena na računu klijenta, bez čekanja na izjašnjavanje o šifri osnova.

Istovremeno, obaveze klijenta po osnovu deviznog poslovanja ostaju na snazi, što znači da je i dalje potrebno izjašnjavanje o osnovu naplate istog dana, a najkasnije narednog radnog dana, kao i da se dostavi dokumentacija u situacijama kada je tako propisano.

SEPA se primenjuje isključivo na plaćanja u evrima, uz trošak SHAR (SHA) i pod uslovom da je banka primaoca deo SEPA sistema. Za sva ostala plaćanja – ka zemljama van SEPA područja ili u drugim valutama – način izvršenja ostaje nepromenjen, kroz SWIFT mrežu.





SEPA plaćanja – dodatne informacije

Šta je SEPA?

SEPA je jedinstveni evropski sistem za slanje i primanje novca u evrima. Omogućava standardizovana plaćanja između evropskih zemalja, po principu sličnom domaćem platnom prometu – ali na međunarodnom nivou.

SEPA se odnosi:

samo na plaćanja u evrima

samo uz opciju troška SHAR (SHA)

između banaka koje su deo SEPA sistema

Gde važi SEPA?

SEPA važi u gotovo celoj Evropi, uključujući:

sve zemlje Evropske unije

ostale evropske zemlje u SEPA (Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, Monako, San Marino, Andora, Vatikan)

pridružene članice (van EU): Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Moldavija

Kako funkcioniše SEPA u praksi?

Za klijente se način popunjavanja naloga gotovo ne menja:

i dalje se popunjava standardni platni nalog

koristi se IBAN primaoca

plaćanje se šalje putem e-bankinga ili predajom naloga u ekspozituri

Razlika je u pozadini: put novca je jednostavniji, bez posredničkih banaka, što donosi brže izvršenje i manje nejasnoća.

Troškovi (SHAR)

Kod SEPA plaćanja koristi se opcija SHAR:

pošiljalac plaća naknadu svoje banke

primalac plaća naknadu svoje banke

Novac stiže na račun primaoca u punom iznosu uplate, a banka primaoca naknadno obračunava svoju naknadu, zbog čega primalac na kraju može raspolagati nešto manjim iznosom.

Šta se ne menja?

Uvođenje SEPA sistema ne menja važeće regulatorne obaveze u Srbiji. Klijenti i dalje imaju obavezu da:

navedu šifru osnova plaćanja

dostave prateću dokumentaciju kada je potrebna

navedu osnov priliva kod prijema sredstava

Menja se kanal izvršenja, ali ne i propisi.

SEPA ili SWIFT?

Plaćanja:

SEPA: plaćanja u evrima, unutar SEPA područja, uz SHA trošak

SWIFT: plaćanja van SEPA područja u EUR ili u drugim valutama

Prilivi:

SEPA prilivi se knjiže automatski uz obavezu klijenta da istog ili narednog dana dostavi odgovarajući osnov naplate

SWIFT prilivi se knjiže nakon što klijent dostavi osnov naplate

Kada su ispunjeni SEPA uslovi, plaćanje se automatski izvršava kroz SEPA sistem.

Kako se izvršava međunarodno plaćanje – SEPA ili SWIFT?

Banka na osnovu podataka navedenih u nalogu, automatski određuje da li će plaćanje biti realizovano kao SEPA ili SWIFT transakcija. Klijent ne bira kanal izvršenja plaćanja.

Ukoliko su ispunjeni uslovi za SEPA plaćanje:

IBAN primaoca

valuta EUR

opcija troška SHA

banka primaoca iz SEPA područja

nalog se obrađuje kroz SEPA sistem.