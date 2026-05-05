Na tržištu nekretnina u Srbiji pojavio se oglas koji privlači pažnju zbog lokacije, ali i specifičnih uslova kupovine. U pitanju je troiposobna vikendica u Banoštoru, smeštena u prvom redu do Dunava, po ceni od 52.000 evra, prenosi blic biznis.

Pogled na Dunav i uknjiženo vlasništvo

Vikendica ima 73 kvadrata i nalazi se na placu površine 227 kvadratnih metara. Prema oglasu, objekat je uknjižen 1/1 na vlasnika, što znači da je pravno “čist” i spreman za promet.

Kupcima su na raspolaganju osnovni infrastrukturni uslovi – gradska voda, trofazna struja, kao i grejanje na drva, što je česta praksa kod vikend objekata.

Cena uključuje i proviziju

Tražena cena iznosi 52.000 evra, a u nju je već uključena agencijska provizija, što je detalj koji može biti važan za kupce koji planiraju ukupne troškove.

S obzirom na lokaciju u prvom redu do reke, ovakve nekretnine obično postižu višu cenu na tržištu, posebno kada je reč o vikendicama namenjenim odmoru ili izdavanju.

Prilaz samo peške – ključni detalj

Ipak, ono što ovaj oglas izdvaja jeste činjenica da vikendica nema sopstveni kolski prilaz. Do objekta se dolazi isključivo pešački.

Prodavac nudi rešenje – obezbeđuje parking mesto i pravo prolaza preko svog susednog placa. To znači da kupac ima garantovan pristup, ali ne i direktan ulaz automobilom na samu parcelu.