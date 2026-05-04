Penzije za april prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), prvo će dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima će primanja početi da pristižu sutra, 5. maja, bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili. Dan kasnije, u sredu 6. maja počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, koji primanja dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih i isplata za one koji penzije dobijaju preko tekućih računa počeće 9. maja, a 11. maja za one koji je dobijaju na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate penzije za mart, a prosečna martovska penzija prema podacima PIO fonda iznosila je 56.851 dinara.