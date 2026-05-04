Najnoviji podaci Ifo institut pokazuju pad poverenja u privredu, dok vlasti pokušavaju da ublaže posledice rasta troškova.

Vlada smanjuje porez na gorivo

Nemački kancelar Friedrich Merz najavio je privremene mere kako bi ublažio udar na građane.

Porez na energiju biće smanjen za oko 17 centi po litru goriva tokom dva meseca, što bi trebalo da olakša rastuće troškove dizela i benzina.

Istovremeno, vlada je pozvala poslodavce da radnicima isplate jednokratnu pomoć od 1.000 evra, ali mnoge kompanije za sada odbijaju taj predlog.

Poskupljenja se prelila na celu ekonomiju

Rast cena goriva već ima šire posledice.

Skuplji transport utiče na lanac snabdevanja, pa trgovci nove troškove prenose na krajnje kupce.

To dovodi do rasta cena hrane, stanovanja i svakodnevnih usluga, dodatno opterećujući budžete domaćinstava.

Putovanja skuplja nego ikad

Građani sve više menjaju navike i pažljivo planiraju potrošnju.

Putovanja su, prema njihovim rečima, skuplja nego ikada, a cene goriva dodatno variraju tokom dana.

Mnogi pokušavaju da pronađu načine uštede, pa pojedini čak drže stalno pun rezervoar kao svojevrsnu rezervu.

Kompanije odlažu investicije

Neizvesnost na tržištu sve više utiče na poslovne odluke.

Kako upozorava Klaus Wohlrabe, u takvim uslovima firme odlažu investicije, dok i potrošači smanjuju potrošnju.

„Kada ne znaju šta sledi i da li će cene dodatno rasti, kompanije i građani čekaju, a to usporava ekonomski rast“, ističe on.

Strah od inflacije i daljeg rasta cena

Dodatni problem predstavlja strah od inflacije i mogućeg rasta kamatnih stopa.

Energetska kriza, uključujući neizvesnost oko Irana, dodatno komplikuje situaciju i povećava pritisak na privredu.

Moguće nestašice goriva

Iako nemačke vlasti navode da trenutno nema problema sa snabdevanjem benzinom i kerozinom, pojedine međunarodne organizacije upozoravaju na moguće nestašice goriva za avione u Evropi krajem maja i početkom juna.