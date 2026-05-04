Sjedinjene Američke Države nastaviće s planom povećanja carina na uvoz automobila iz Evropske unije na 25 odsto uprkos protivljenju Brisela, izjavio je danas američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir.

Grir rekao da je tokom vikenda razgovarao sa zvaničnicima Evropske unije i Nemačke kako bi ih obavestio da administracija predsednika Donalda Trampa namerava da sprovede najavljeno povećanje carina, preneo je Rojters.

Tramp je prošlog petka najavio da će carine na automobile iz EU biti povećane sa prethodno dogovorenih 15 na 25 odsto, uz obrazloženje da Brisel nije ispunio obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Vašingtonom.

Evropska komisija odbacila je te tvrdnje i poručila da će zaštititi interese Evropske unije ukoliko SAD prekrše uslove sporazuma.

Najava novih carina dodatno je pogodila evropski automobilski sektor, pa su akcije vodećih nemačkih proizvođača automobila, kao što su BMW, Mercedes benc, Folksvagen i Porše, danas pale između dva i tri odsto.

Odluka dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija između Vašingtona i Brisela zbog situacije na Bliskom istoku i rata sa Iranom.