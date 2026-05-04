Stabilan je dinar u odnosu na evro i u odnosu na dolar, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

"Međutim, mi ćemo biti u mnogo boljoj ekonomskoj situaciji, rekao bih, idealnoj situaciji, kad dinar bude stabilan prema zlatu. Jer ovo je vreme propasti i evra i dolara. Zato mi moramo i dalje jačati zlatne rezerve, nije ovo dovoljno što imamo. Imamo više nego ijedna druga država na prostoru bivše Jugoslavije. Hrvati nemaju nikako zlata. Ali moramo mnogo više, jer još nije naša država u stanju da kupi svo zlato koje se proizvede u Boru, na primer...I morali bi da se otvore dva zlatna rudnika. Ovaj jedan kod Novog Pazara i jedan u Žabarima. I da se i to zlato ovde kupuje. Jer to je za nas najjeftinije zlato, kad ga ovde kupujemo. Čim se proizvede, da ga kupimo. I dalje da nam rastu zlatne rezerve. Jer kad propadnu i dolar i evro, opstaće onaj ko ima dovoljno zaliha zlata", kazao je Šešelj za Informer TV.